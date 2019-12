Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolters Kluwer : cession d'actifs en Belgique Cercle Finance • 19/12/2019 à 11:14









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer Legal & Regulatory annonce un accord ferme pour la cession de ses actifs d'apprentissage en Belgique à NCOI Group, première entreprise privée des Pays-Bas sur le marché de l'éducation et de l'apprentissage. Les activités ainsi cédées (Kluwer Opleidingen / Kluwer Formations) ont réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en 2018 et emploient 46 personnes. Un processus d'information du personnel sera conduit conformément à la législation belge.

