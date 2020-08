Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolters Kluwer : bénéfice semestriel en hausse, le titre suit Cercle Finance • 05/08/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - L'éditeur néerlandais Wolters Kluwer a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre, grâce notamment à une forte demande pour ses offres numériques et ses produits fiscaux et comptables malgré un contexte économique difficile. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3% à 2,3 milliard d'euros, tandis que le bénéfice net augmenté à 426 millions d'euros, contre 351 millions d'euros au premier semestre 2019. Son activité en Amérique du Nord - qui représente 63% du chiffre d'affaires total - a notamment affiché une croissance organique de 4% au premier semestre, indique le groupe dans un communiqué. Wolters Kluwer - qui propose notamment de la veille juridique, des logiciels juridiques et de la formation dans le domaine des ressources humaines - indique toutefois qu'il ne prévoit pas de communiquer des objectifs financiers pour 2020 tant qu'il ne disposera pas d'une meilleure visibilité sur ses perspectives. Vers 12h15, le titre Wolters progressait de 4,1% alors que l'indice STOXX Europe 600 Media regroupant les valeurs média européennes n'avançait que de 1,3%.

Valeurs associées WOLTERS KLUWER Euronext Amsterdam +4.27%