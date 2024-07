Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wolters Kluwer: acquisition d'un portefeuille d'applications information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer a annoncé lundi avoir conclu un accord avec la fintech belge Isabel Group en vue de faire l'acquisition d'un portefeuille d'applications de gestion financière et d'échanges de données en mode 'cloud' pour un montant de 325 millions d'euros en numéraire.



Il s'agit des solutions de comptabilité numérique CodaBox, de collaboration entre comptables et PME ClearFacts, de relance de factures Clearnox, de documents électroniques Zoomit et de facturation Flowin.



L'éditeur néerlandais précise que ces outils - qui sont utilisés par plus de 8000 experts comptables et 380.000 PME et entreprises - vont lui permettre de renforcer l'expertise et le positionnement de Wolters Kluwer Tax & Accounting, sa filiale de logiciels et de services en matière de fiscalité, de comptabilité et d'audit.



Dans le cadre de l'opération, ce sont plus de 130 salariés basés en Belgique et en France qui rejoindront les équipes de Wolters Kluwer Tax & Accounting, qui est présent dans dix pays d'Europe.



En 2023, le chiffre d'affaires généré par le périmètre concerné s'est accru de 23% pour atteindre 34 millions d'euros, dont 90% de revenus récurrents en provenance du Benelux et de la France.



L'acquisition devrait être bouclée dans le courant du second semestre.





