Wolfspeed affiche un bénéfice plus faible pour le premier trimestre après sa sortie de faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wolfspeed WOLF.N a annoncé mercredi un bénéfice plus faible pour le premier trimestre, soulignant les défis auxquels le fabricant américain de puces électroniques est confronté alors qu'il se remet d'une faillite et qu'il fait face à une demande modérée, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 7% dans les échanges prolongés.

L'entreprise, un fournisseur clé de semi-conducteurs en carbure de silicium utilisés dans les véhicules électriques et les équipements d'énergie renouvelable, a fait face à des commandes ralenties de la part des constructeurs automobiles et à une concurrence accrue de la part de rivaux plus importants tels que STMicroelectronics STMPA.PA et Infineon IFXGn.DE .

"Comme d'autres acteurs du secteur, Wolfspeed a connu un ralentissement continu du marché qui devrait se poursuivre jusqu'à l'exercice 2026", a déclaré l'entreprise.

Wolfspeed, qui s'est placée sous la protection du chapitre 11 en juin et a émergé le mois dernier après avoir réduit sa dette d'environ 70 %, est toujours confrontée aux effets de la surcapacité et de l'incertitude de la demande automobile.

L'entreprise basée à Durham, en Caroline du Nord, avait beaucoup misé sur les matériaux à base de carbure de silicium pour assurer sa croissance à long terme, mais ces gains ont été plus lents à se matérialiser, car les constructeurs automobiles réduisent leur production et repoussent les commandes de puces.

Pour le premier trimestre, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 197 millions de dollars, contre 195 millions de dollars un an plus tôt.

La société a déclaré qu'elle voyait des vents contraires à court terme tout en progressant dans de nouvelles applications à forte croissance telles que les centres de données d'intelligence artificielle, l'aérospatiale et le stockage de l'énergie.

La société a affiché une perte de 55 cents par action sur une base ajustée, contre une perte de 91 cents un an plus tôt.

Wolfspeed prévoit un chiffre d'affaires compris entre 150 et 190 millions de dollars pour le deuxième trimestre, une perspective prudente car la reprise reste inégale sur les principaux marchés finaux.