Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WK Kellogg: relèvement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 15:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, WK Kellogg annonce relever ses objectifs pour l'exercice 2024, anticipant désormais des croissances entre 3 et 5% pour son EBITDA ajusté, et entre -1 et 1% pour ses revenus.



Pour le quatrième trimestre 2023, il affiche un BPA de 0,18 dollar, contre une perte de 1,77 dollar par action un an auparavant, avec un EBITDA ajusté en progression de 43,2% à 53 millions de dollars et des revenus en retrait de 2,7% à 651 millions.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le fabricant de céréales pour petit déjeuner -issu de la cession du groupe Kellogg, l'automne dernier, qui a aussi donné naissance à Kellanova- affiche une marge d'EBITDA ajusté de 9,4% pour des revenus de 2,76 milliards.





Valeurs associées WK KELLOGG NYSE +8.93%