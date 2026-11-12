Wizz Air met en garde contre une hausse des coûts venant s'ajouter aux pressions liées au carburant

Wizz Air WIZZ.L a déclaré jeudi s'attendre à une hausse des coûts unitaires annuels (hors carburant) d'un pourcentage à un chiffre moyen, alors que les compagnies aériennes sont confrontées à une hausse des coûts de main-d'œuvre et des frais aéroportuaires, qui s'ajoute à la flambée du prix du kérosène due à la guerre en Iran.

Le directeur général, József Váradi, a déclaré à Reuters que le principal poste de dépenses au cours du second semestre de l’exercice financier représentait plus de 100 millions d’euros (111 millions de dollars) de coûts supplémentaires liés au retrait progressif des anciens Airbus A320ceo.

L'action Wizz Air a chuté jusqu'à 4 % en début de séance, mais s'est redressée pour ne s'échanger qu'en légère baisse à 09h35 GMT.

La compagnie low-cost, qui s’était jusqu’alors abstenue de publier des prévisions pour l’ensemble de l’exercice en raison de l’environnement commercial incertain, rejoint ses concurrents en mettant en garde contre les défis auxquels est confronté le secteur aérien mondial.

IAG, propriétaire de British Airways ICAG.L , a prévu ce mois-ci une baisse de sa capacité annuelle pour la première fois depuis 2022, tandis que Ryanair RYA.I a déclaré qu’elle pourrait geler les salaires de son personnel afin de compenser la flambée des coûts de carburant. De nombreuses compagnies aériennes augmentent également le prix de leurs billets.

Les prix au comptant du kérosène en Europe du Nord-Ouest, qui servent de référence régionale, ont chuté de 18 % ce mois-ci pour atteindre leur plus bas niveau depuis août, offrant ainsi un certain soulagement aux compagnies aériennes. Toutefois, cette baisse pourrait arriver trop tard pour atténuer la pression pendant la saison hivernale.

WIZZ CONFIANTE QUANT À SA COUVERTURE DU CARBURANT

Interrogé sur la couverture du carburant, M. Varadi a déclaré que la compagnie aérienne restait protégée, que les prix du carburant restent élevés ou chutent brutalement, grâce à sa stratégie consistant à fixer des limites de prix de couverture supérieures et inférieures. La compagnie a couvert 82 % de ses besoins en carburant pour cet hiver et 51 % pour la période d’avril à octobre 2027.

Pour son troisième trimestre fiscal, Wizz Air a indiqué s’attendre à ce que le chiffre d’affaires par siège-kilomètre disponible — un indicateur de son pouvoir de fixation des prix — augmente d’un pourcentage à un chiffre faible par rapport à l’année précédente, avec une hausse de 19 % du nombre de sièges.

Le bénéfice net a chuté de 66,6 % pour s’établir à 108,1 millions d’euros (119,75 millions de dollars) au cours du semestre clos le 30 septembre, les coûts de carburant ayant bondi de 33,7 % pour atteindre 1,24 milliard d’euros.

(1 dollar = 0,9027 euro)