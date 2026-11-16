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Wizz Air bien placé pour profiter des difficultés des concurrents, estime Bernstein
information fournie par Zonebourse 16/11/2026 à 09:34

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Dans une note publiée ce matin, Alex Irving, analyste en charge du dossier chez Bernstein, renouvelle son conseil "performance de marché" sur le titre Wizz Air, avec un objectif de cours inchangé de 14 GBP.

Berstein note des signes de redressement chez Wizz Air, alors que la compagnie hongroise est soutenue par une meilleure maîtrise de ses coûts et une stratégie privilégiant désormais la rentabilité plutôt que la croissance des volumes. L'accent mis sur le revenu unitaire (RASK) devrait notamment favoriser l'amélioration des résultats.

L'analyste souligne également la capacité de Wizz Air à profiter des difficultés de ses concurrents pour renforcer ses positions, notamment en Roumanie et à Vilnius. Il juge toutefois son expansion en Espagne plus risquée, en raison d'une possible riposte commerciale de Ryanair.

Bernstein considère que la baisse de 4% des coûts unitaires opérationnels hors carburant témoigne d'une amélioration encourageante.

En revanche, les surcoûts liés aux moteurs GTF et la hausse des prix du carburant continuent de peser sur les marges et retardent le désendettement. Le bureau d'études estime que l'évolution du carburant et les tensions géopolitiques resteront déterminantes pour le titre à court terme.

Ce matin, le titre recule de 0,5% à Londres, autour des 1 135 pence. Depuis le début de l'année, le titre présente une contraction de l'ordre de 10,5%.

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WIZZ AIR
1 129,000 GBX LSE -1,05%
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