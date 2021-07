Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wiziboat : projet d'entré en Bourse Cercle Finance • 05/07/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - L'application de location de bateaux Wiziboat a annoncé lundi son intention de faire coter ses titres à la Bourse de Paris dès mercredi. Cette admission technique réalisée sur Euronext Access prévoit la cession de 20.000 actions à un prix de neuf euros par titre, valorisant la société autour de 4,5 millions d'euros. Créée en 2017, l'application disponible sur smartphones permet aux abonnés de louer pour une courte durée des bateaux partagés en libre-service. Wiziboat a démarré sa quatrième saison au mois d'avril avec plus de 260 abonnés et compte tripler ce nombre en un an, visant un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros. Afin juin 2021, la société comptait déjà plus de 500 abonnés actifs, soit une croissance de plus de 90% en trois mois. Le succès est tel que l'entreprise a dû accroître sa flotte de bateau sur ses bases d'Annecy, Beaulieu sur Mer, ou Evian-les-Bains. A Cannes, sa base la plus importante, la flotte est aujourd'hui composée de 10 bateaux contre trois en 2020.

Valeurs associées WIZIBOAT Euronext Paris 0.00%