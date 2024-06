Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Witbe: retenu par l'américain Paul Bunyan information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Witbe a annoncé jeudi soir que l'opérateur de télécommunications américain Paul Bunyan l'avait choisi pour surveiller la qualité de ses flux télévisés.



Paul Bunyan, un spécialiste de la fibre optique pour les réseaux ruraux, utilise désormais les robots et logiciels de Witbe pour contrôler à distance et en temps réel les chaînes fonctionnant sur ses décodeurs.



La technologie de supervision proactive de Witbe teste et supervise les contenus et services vidéos diffusés sur les appareils, comme les smart TV ou les smartphones branchés sur une Witbox, afin d'en mesurer la qualité.



Sa gamme de robots intelligents évalue la qualité de l'image et du son du service vidéo comme le ferait un humain.



Chaque fois que la qualité du service diminue ou est interrompue, les équipes de Paul Bunyan reçoivent immédiatement des alertes qui les aident à résoudre les erreurs.



Ces données sont ensuite compilées au sein d'une portail d'analyse des indicateur-clé, où les équipes Paul Bunyan peuvent analyser les résultats en fonction des appareils, des régions et des différentes versions logicielles.





Valeurs associées WITBE 3,09 EUR Euronext Paris 0,00%