Witbe : nette hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Witbe avance ce mercredi de +15%, poussé par l'analyste EuroLand Corporate qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, alors que le groupe a annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe Testronic afin de proposer ses services de supervision automatisés aux clients internationaux de Testronic. 'Au global, ce partenariat avec Testronic revêt un intérêt double : 1/ renforcer l'expertise du Groupe dans la supervision des plateformes de streaming vidéo et 2/ permettre à Witbe une commercialisation à l'international dans les pays dans lesquels son partenaire est présent : USA, UK, Pologne, Chili', apprécie le broker. EuroLand Corporate confirme ainsi son objectif de cours de 4,50 euros.

Valeurs associées WITBE Euronext Paris +15.02%