Witbe: année 2022 record, le titre avance

(CercleFinance.com) - Witbe a fait état mercredi d'un exercice 'record' au titre de 2022, avec un chiffre d'affaires consolidé annuel ressorti à 26,1 millions d'euros, en hausse de 36%.



Witbe, dont les robots aident les opérateurs télécoms, diffuseurs et fournisseurs de contenu à surveiller leurs services vidéo, justifie sa croissance par le succès de sa gamme Witbox, étendue l'an dernier avec la mise sur le marché de deux nouveaux modèles, et par la poursuite du développement de son offre 'cloud' sur l'ensemble des zones géographiques.



A taux de change constants, sa croissance organique annuelle s'est établie à 29%.



Le groupe - qui compte compte désormais plus de 300 clients dans 50 pays différents - affiche une très forte augmentation de ses revenus 'cloud', qui ont bondi de 81% l'an dernier.



Malgré un contexte économique incertain, le groupe se dit confiant sur ses perspectives, mettant en évidence un chiffre d'affaires à comptabiliser sur l'exercice qui s'élève d'ores et déjà à 7,7 millions d'euros, soit une progression de 20% par rapport à la même époque de l'an dernier.



Après cette publication, les analystes d'EuroLand ont renouvelé leur recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 12 euros.



A la Bourse de Paris, l'action Witbe progressait de 0,7% mercredi matin suite à ces annonces.





