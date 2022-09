WisdomTree lance un ETF exposé aux sociétés spécialisées dans la blockchain et les cryptomonnaies

(AOF) - WisdomTree, émetteur de fonds indiciels cotés en bourse (ETF) et de produits cotés en bourse (ETP), a annoncé le lancement de WisdomTree Blockchain UCITS ETF (WBLK). Coté sur le Börse Xetra et Borsa Italiana, WBLK vise à répliquer le cours et le rendement, avant imputation des frais de gestion, de l’indice WisdomTree Blockchain UCITS. Le total des frais sur encours (TFE) de cet ETF s’élève à 0,45 %. WLBK sera coté sur le London Stock Exchange le 14 septembre 2022.

L'indice est conçu pour s'exposer à la performance des entreprises spécialisées dans les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies, tout en étant compatible avec les critères ESG de WisdomTree.