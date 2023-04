WisdomTree lance le premier ETP Européen investi sur les quotas de carbone californiens

(AOF) - WisdomTree a lancé le premier produit indiciel coté (ETP) en Europe offrant aux investisseurs une exposition aux California Carbon Allowance (CCA). L'ETP WisdomTree California Carbon (WCCA) est coté depuis le 19 avril dernier sur le London Stock Exchange et Borsa Italiana. La cotation sur Börse Xetra a eu lieu le 20 avril. Les frais de gestion s'élèvent à 0,49%. WCCA vise à répliquer l'évolution du cours des contrats à terme ICE California Carbon Allowance par l'intermédiaire de l'indice Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures TR.

