WisdomTree anticipe la poursuite de la hausse de l'or

Il en veut pour preuve le fait que les vents contraires macroéconomiques de 2022 pour l'or (politique monétaire stricte, dollar américain fort, rendements du Trésor américain en hausse) deviennent favorables au métal précieux (affaiblissement du dollar américain, pic de l'inflation américaine ouvrant la voie à une politique monétaire américaine modérée et à des rendements du Trésor américain plus faibles).

(AOF) - « Les métaux précieux ont enregistré les plus fortes hausses (+ 4,7 % le mois dernier) parmi les matières premières, l'or étant celui qui a le plus progressé, avec une hausse de 5,8 % sur le mois », observe WisdomTree. Selon ce dernier, le rallye actuel de l'or peut encore se poursuivre.

