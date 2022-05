WisdomTree affiche une vision favorable sur les obligations Investment Grade en euro

(AOF) - " Dans la perspective des investisseurs long-only qui sont généralement sensibles à l’indice de référence, le moment est peut-être venu de savoir si les spreads de la dette publique et privée sont suffisamment attractifs dans l’environnement macroéconomique actuel ? " s'interroge Didier Haenecour, Head of Fixed Income chez WisdomTree. Une manière de répondre à cette question est d’examiner la valorisation historique des spreads de crédit au sein de l’univers des obligations Investment Grade en euro.

Le point mort des écarts de rendement témoigne de la protection contre leur élargissement au cours de ces 12 derniers mois.

Le gestionnaire d'actifs fait remarquer que son niveau actuel est environ deux fois supérieur à son niveau observé un an auparavant, ce qui le rend attractif dans une perspective historique.

Selon Didier Haenecour, une manière d'exploiter la prime de crédit actuelle est de procéder à un investissement large et diversifié dans les obligations Investment Grade en euro. " Une approche indicielle à l'image que celle utilisée par les fonds indiciels cotés en bourse (ETF) semble très appropriée car elle atténue le risque propre aux émetteurs et offre la prime de crédit de manière plus diversifiée " précise le Head of Fixed Income chez WisdomTree.