Wirecard : report de la publication des comptes 2019

(CercleFinance.com) - Wirecard recule de 1,7% à Francfort, après l'annonce par le fournisseur de solutions de paiement, d'un report de la publication de ses comptes financiers consolidés 2019 au 18 juin, au lieu du 4 juin comme prévu précédemment. Le groupe allemand a été informé par le cabinet Ernst & Young que les procédures d'audit n'ont pas encore été toutes finalisées, mais que 'rien de significatif' ne lui a été rapporté dans les parties achevées de ces procédures. Wirecard rappelle avoir fait part en février dernier, à titre préliminaire, d'une croissance de ses revenus de 38% à 2,8 milliards d'euros et d'une hausse de 40% de son EBITDA à 785 millions, sur l'exercice écoulé.

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -1.88%