Cercle Finance • 06/11/2019 à 09:25

Wirecard : optimiste pour la fin de l'année ainsi que 2020









(CercleFinance.com) - La solide dynamique de Wirecard, le grand nom allemand des paiements dématérialisés, n'a donné aucun signe de faiblesse au 3e trimestre. La direction se montre de plus optimiste pour la fin de l'année 2019 comme pour 2020. La croissance des ventes a de nouveau accompagné celle des volumes de paiements traités, en grimpant de 36,7% sur neuf mois à 1,9 milliard d'euros. L'EBITDA a progressé un peu plus vite, de 38,4% à 553,1 millions d'euros, hausse qui atteint 42,8% au seul 3e trimestre. Enfin, le bénéfice après impôts prend 53,2% à 386,7 millions, quand le cash flow libre a décollé de 60% à plus de 400 millions d'euros. Le directeur général, Markus Braun, anticipe en outre 'un solide 4e trimestre' et vise toujours, sur l'ensemble de 2019, un EBITDA compris entre 765 et 815 millions. M. Braun se montre également optimiste pour 2020, exercice sur lequel il anticipe un EBITDA allant de 1 à 1,12 milliard d'euros, évoquant l'arrivée du groupe en Chine. Rappelons qu'en 2025, Wirecard vise plus de 3,8 milliards d'euros pour cet agrégat.

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -0.87%