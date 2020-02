Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wirecard : hausse de 42% de l'EBITDA ajusté en 2019 Cercle Finance • 14/02/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - Wirecard recule de 0,8% à Francfort, après l'annonce par le fournisseur de solutions de paiement de données préliminaires pour l'exercice 2019, dont un EBITDA ajusté en croissance de 42% à 794 millions d'euros, et des revenus en hausse de 38% à 2,8 milliards. 'Les transactions de paiement numérique ont déjà supplanté les paiements en liquide dans certains pays. Nos moteurs de croissance structurelle révèlent un potentiel considérable pour l'avenir de Wirecard', estime son CEO Markus Braun. Le groupe allemand anticipe aussi l'annonce d'un cash-flow vigoureux en 2019. Pour l'exercice en cours, son conseil de direction confirme sa perspective d'un EBITDA compris entre un et 1,12 milliard d'euros.

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -2.92%