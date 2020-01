Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wirecard : en hausse après le message de Markus Braun Cercle Finance • 02/01/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - L'action Wirecard, le spécialiste allemand du traitement des paiements, prenait plus de 4% ce matin à la Bourse de Francfort. Dans une vidéo publiée sur le site Internet du groupe, son directeur général Markus Braun présente ses voeux pour l'année 2020. Il est notamment revenu sur l'ouverture du groupe vers la Chine et le partenariat conclu avec le conglomérat japonais SoftBank. M. Braun en profite pour souligner le dynamisme de Wirecard den 2019, et évoque de 'solides perspectives' pour 2020. Mais 2019 a aussi été marquée par de nouvelles informations de presse négatives quant à la tenue des compte de Wirecard. Markus Braun les a de nouveau réfuté, les déclarant 'privées de fondement'. Un cabinet extérieur réalise actuellement un audit qui, selon lui, devrait contribuer à restaurer la confiance des actionnaires.

