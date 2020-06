Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wirecard : départ du directeur général avec effet immédiat Cercle Finance • 19/06/2020 à 16:23









(CercleFinance.com) - En pleine tourmente financière, Wirecard a annoncé vendredi s'être séparé de son directeur général Markus Braun, avec prise d'effet immédiat, dernier épilogue en date d'un scandale qui aura vu le spécialiste allemand des paiements et de la gestion des risques perdre 72% de sa valorisation en Bourse en deux journées. C'est James Freis - qui avait été promu hier au comité exécutif du groupe - qui a été chargé de prendre la responsabilité de directeur général à titre intérimaire. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce du report des états financiers du groupe au titre de l'exercice 2019, suite à l'apparition d'éléments jugés 'fallacieux'. Ernst & Young, son cabinet d'audit, a en effet estimé hier ne pas disposer de suffisamment de documents pour justifier l'existence de soldes de trésorerie apparaissant sur des comptes fiduciaires pour un montant de quelque 1,9 milliard d'euros, soit le quart du bilan consolidé du groupe. Des révélations qui font redouter la menace d'une insolvabilité du groupe, qui doit face à une demande de remboursement concernant un crédit syndiqué de deux milliards d'euros. Dans un communiqué publié aujourd'hui, Wirecard assure toutefois avoir entamé des discussions 'constructives' avec ses établissements prêteurs en vue d'assurer la continuité de ses lignes de crédit. Une déclaration qui n'empêchait pas ses titres de chuter de 27% vendredi, après avoir déjà sombré de 63% hier.

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -27.57%