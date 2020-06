Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wirecard chute en Bourse après le report de la publication de ses résultats Reuters • 18/06/2020 à 11:45









BERLIN, 18 juin (Reuters) - Le groupe allemand de services financiers Wirecard WDIG.DE a de nouveau repoussé jeudi la publication de ses résultats annuels 2019, arguant que le cabinet d'audit EY (Ernst & Young) avait besoin de plus de temps pour lever les doutes qui pèsent sur ses comptes. L'action à la Bourse de Francfort plonge de 57,8% à 44 euros vers 9H15 GMT après avoir abandonné jusqu'à 66% à l'annonce de ce report. Dans un communiqué, Wirecard dit ne pas être en mesure de présenter des comptes annuels consolidés et certifiés d'ici vendredi et que des incertitudes demeurent sur certains soldes de trésorerie représentant un montant de 1,9 milliard d'euros, soit le quart du bilan consolidé. Selon Wirecard, certains éléments donnent à penser que ces soldes sont "faux" et ont été transmis "afin de tromper le cabinet d'audit". "Le directoire de Wirecard travaille en étroite collaboration avec l'auditeur pour clarifier la situation", indique le groupe allemand. Si Wirecard ne parvient pas à publier des comptes certifiés et consolidés d'ici vendredi, environ deux milliards d'euros de prêts deviendront exigibles. (Douglas Busvine; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées WIRECARD AG XETRA -63.15%