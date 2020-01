Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wirecard : accord de collaboration avec Sprint Cercle Finance • 08/01/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - Wirecard annonce, à l'occasion du CES de Las Vegas, que l'opérateur de téléphonie mobile américain Sprint va intégrer ses solutions de commerce dans sa plateforme d'Internet des Objets (IoT) pour proposer des options de paiement. Cette collaboration représente selon l'Allemand une 'opportunité énorme' pour étendre sa présence et répondre à une demande grandissante en transactions transfrontalières. Elle se concentrera d'abord sur le segment détail et pourra ensuite s'étendre à d'autres marchés.

