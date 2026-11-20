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WIPEOUT

Les actions américaines ont plongé vendredi pour clôturer la semaine boursière, le S&P 500 .SPX et le Dow Jones .DJI confirmant chacun une correction par rapport à leurs plus hauts de clôture respectifs atteints le 6 octobre et le 5 août, alors que les valeurs technologiques restent soumises à une forte pression à la vente.

L’indice de référence S&P a désormais clôturé en baisse pendant sept séances consécutives, sa plus longue série de baisses depuis février 2020, s’acheminant vers une chute de 8,6 % sur la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine close le 4 avril 2025, lorsque le président Donald Trump avait dévoilé des droits de douane mondiaux de grande envergure.

Le secteur technologique .SPLRCT a alimenté la vague de ventes et a affiché la plus mauvaise performance parmi les 11 principaux secteurs du S&P, reculant de 7,11 %, alors que les inquiétudes quant à la pérennité du secteur de l’IA ne cessent de s’amplifier, Anthropic ANT.O ayant chuté de 9,1 % lors de son deuxième jour de cotation .

Ce recul du secteur technologique est sa deuxième chute d’au moins 7 % ce mois-ci, le secteur ayant plongé de 12,2 % sur la semaine, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020. Le secteur se trouve désormais en marché baissier, en recul de 24,7 % par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre.

« Après des mois d’évolution rotative des cours, la récente correction semble s’être installée progressivement, puis soudainement », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide à Philadelphie.

« Une correction de capitulation pourrait finalement s’avérer constructive. Si cela se transforme en véritable purge, cela pourrait servir de remise à zéro nécessaire pour améliorer le positionnement, le sentiment et les chances d’un rebond plus durable d’ici la fin de l’année. »

Sur la semaine, le S&P 500 a reculé de 8,61 %, le Nasdaq .IXIC a plongé de 10,02 % et le Dow Jones a chuté de 8,02 %. Ces baisses ont été les plus importantes pour le S&P 500 et le Dow Jones depuis avril 2025, et depuis mars 2020 pour le Nasdaq.

L’indice de volatilité du CBOE .VIX , également connu sous le nom de « baromètre de la peur » de Wall Street, a clôturé en hausse de 7,45 points à 35,89, son plus haut niveau de clôture depuis le 7 avril 2025.

Les titres en baisse ont été 3,76 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 4,27 fois plus nombreux au Nasdaq.

Voici un aperçu des cours de clôture:

Closing levels Nov 20

(Chuck Mikolajczak)

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