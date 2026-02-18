Wingstop en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Wingstop WING.O sont en hausse de 13% à 285 dollars avant le marché

** WING annonce un bénéfice par action ajusté de 1 $ pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes de 84 cents - données compilées par LSEG

** La société s'attend à une croissance annuelle des ventes à magasins comparables sur le territoire national, stable ou à un chiffre faible, contre une croissance estimée à 2,15 %

** Elle prévoit des frais de vente, généraux et administratifs annuels entre 151 et 154 millions de dollars, ce qui inclut 3 millions de dollars de frais de restructuration liés à la réorientation de l'entreprise

** WING annonce un chiffre d'affaires de 175,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre, inférieur aux estimations de 177,5 millions de dollars

** La société enregistre une augmentation de ses revenus de redevances, de droits de franchise et de droits de publicité

** L'action a augmenté de 16% en 2025