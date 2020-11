Winfarm se lance sur le marché Euronext Growth à Paris

(AOF) - Winfarm, le spécialiste français de la vente à distance pour le monde agricole, a annoncé le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris, sous le code ISIN : FR0014000P11 ; et le mnémonique : ALWF. L'Autorité des marchés financiers (AMF) avait approuvé son Prospectus le 20 novembre 2020. Avec cette introduction, Winfarm entend lever 15,4 millions d'euros, voire 20,4 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

La fourchette indicative de prix se situe entre 33 et 41 euros par action, et la période de souscription va du 23 novembre 2020 au 3 décembre 2020 inclus pour l'offre à prix ouvert (à 17h aux guichets et à 20h par Internet) et jusqu'au 4 décembre 2020 à 12h00 pour le placement global.

Winfarm a été fondé à Loudéac, en Bretagne, au début des années 90, par Patrice Etienne, fils d'agriculteur et de formation supérieure agricole, avec l'ambition d'apporter conseil et réflexions sur les pratiques mises en œuvre par les agriculteurs et les éleveurs.

Progressivement, le Groupe s'est développé pour devenir le premier acteur français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de matériels et de solutions aux éleveurs et au monde agricole.

Winfarm compte aujourd'hui de près de 41000 clients, et atteindre en 2020 un chiffre d'affaires de 97 millions d'euros, représentant une hausse de 12% par rapport à 2019. En termes de rentabilité, le Groupe a réalisé une marge d'EBITDA ajustée de 5,6% en 2019, qui devrait se maintenir en 2020.

La société bretonne a pour ambition de doubler de taille à l'horizon 2025 avec un objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions d'euros et une marge EBITDA d'environ 6,5 %. Cette accélération de croissance, représentant un taux de croissance moyenne pondérée (CAGR) de près de 16% par an, se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.