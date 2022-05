Winfarm reste confiant dans sa capacité à croître encore en 2022

(AOF) - Winfarm a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 de 30,8 millions d'euros, en hausse de 20% sur un an. L’activité Agrofourniture (89% du chiffre d’affaires annuel), sous la marque Vital Concept, a enregistré une activité de 27,5 millions d'euros (+19%). Le spécialiste français de la vente en ligne à destination du monde agricole rappelle qu’une poursuite prolongée des hausses de prix en 2022 pourrait pénaliser ponctuellement les marges du groupe. Mais il s'est dit confiant dans sa capacité à réaliser une année de croissance.

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.