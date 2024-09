Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Winfarm: en forte hausse après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Winfarm s'envole de 34% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en croissance de 9,4% à 36,3 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, ramenant ainsi la baisse sur les six premiers mois de l'année à -1,9% à 70,1 millions.



Cette performance s'explique notamment par un rattrapage des ventes sur l'Agrofourniture après un premier trimestre décevant, affecté par la pluviométrie exceptionnelle qui avait pesé sur les commandes de semences et retardé la mise en sol des plants de maïs.



Winfarm ajoute que ses ventes de la période ont également été portées par la forte dynamique de croissance de l'activité Agroproduction, qui s'est poursuivi après un premier trimestre déjà soutenu en hausse de +28,1%.





Valeurs associées WINFARM 4,91 EUR Euronext Paris +37,92%