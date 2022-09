Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Winfarm: croissance de 18% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Winfarm, société de vente à distance dans le monde agricole, annonce un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2022 de 61,5 millions d'euros, en croissance de 18% par rapport à la même période en 2021 (+7% à périmètre constant).



L'activité agrofourniture (90% du total), commercialisé sous la marque Vital Concept, enregistre une croissance de 19%, tandis que l'activité agronutrition (9% du total), commercialisé sous la marque Alphatech, affiche une progression de 14%.



'Ces évolutions favorables et une dynamique commerciale toujours bien orientée offrent une bonne visibilité sur les performances à venir s'appuyant sur une première moitié de l'année réussie ainsi qu'un bon début de troisième trimestre', estime la société.





Valeurs associées WINFARM Euronext Paris +2.72%