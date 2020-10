WINFARM aux portes de la Bourse

(AOF) - Winfarm a annoncé l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 86,8 millions d'euros en 2019 (+8%), la dynamique commerciale du spécialiste de la vente à distance pour les éleveurs et le monde agricole s'est accélérée au 1er semestre 2020, avec une croissance de 15%.

En termes de rentabilité,Winfarm affiche une marge d'Ebitda ajustée 2% de 5,6 % en 2019 qui devrait se maintenir en 2020, bénéficiant des mesures d'optimisation des coûts logistiques mises en place cette année par le Groupe et d'un moindre recours à la sous-traitance.

Patrice Etienne, Président-Directeur général et fondateur de Winfarm, a commenté ce projet : " Cette réussite s'est bâtie grâce une trajectoire de croissance historique et avec une rentabilité solide. Aujourd'hui, notre projet d'introduction en bourse s'inscrit dans un moment charnière de l'histoire du Groupe avec l'ambition de doubler de taille à l'horizon 2025 pour atteindre un chiffre d'affaires de 200 M€ contre 97 M€ attendus en 2020. Pour y parvenir nous comptons renforcer nos positions, notamment à l'international qui offre un potentiel d'accélération considérable. Fort du talent et de la passion de nos équipes, nous sommes prêts à relever ce défi et à devenir l'un des premiers acteurs en Europe de l'amont de la filière agricole. "

En 2025, il vise également une marge Ebitda d'environ 6,5 %. Cette accélération de croissance, représentant un taux de croissance moyenne pondérée de près de 16% par an, se réaliserait pour moitié par croissance organique et pour moitié par croissance externe.