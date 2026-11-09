Windward Bio vise une valorisation d'un milliard de dollars pour son introduction en Bourse

La société suisse de biotechnologie Windward Bio, soutenue notamment par Novo Holdings, prévoit de lever jusqu'à 185,3 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis. Basée à Bâle, l'entreprise entend proposer environ 10,3 millions d'actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars, ce qui lui conférerait une valorisation pouvant atteindre un milliard de dollars. Cette opération intervient dans un contexte de regain d'intérêt pour les valeurs biotechnologiques, qui continuent d'attirer les investisseurs malgré la volatilité des marchés et le ralentissement des introductions en Bourse dans d'autres secteurs.

Windward Bio développe des traitements à base d'anticorps destinés aux patients atteints de maladies respiratoires et dermatologiques graves, notamment l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive et la dermatite atopique. L'entreprise a déjà levé 310 millions de dollars auprès d'investisseurs spécialisés, parmi lesquels Novo Holdings, OrbiMed, Blue Owl et RTW Investments. Elle bénéficie également du soutien de Sanofi, qui s'est engagé à acquérir pour 50 millions de dollars d'actions et de bons de souscription préfinancés dans le cadre d'un placement privé. Ces financements doivent permettre à Windward Bio de poursuivre ses programmes de développement clinique et de renforcer sa position dans les traitements des maladies inflammatoires.

L'opération s'inscrit dans une série d'introductions en Bourse de sociétés biotechnologiques, dont celle de l'américain Rezera, attendue cette semaine après le lancement de sa présentation aux investisseurs. Le secteur de la santé bénéficie d'un positionnement relativement défensif, alors que les coûts de financement élevés et l'incertitude économique freinent les opérations dans d'autres industries. Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler et UBS Investment Bank pilotent l'introduction de Windward Bio, qui prévoit une cotation sur le Nasdaq sous le symbole "WWB". La réussite de cette levée de fonds doit lui permettre de consolider ses ressources financières et d'accélérer le développement de son portefeuille thérapeutique.