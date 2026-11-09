Windward Bio, soutenue par Novo, vise une valorisation d'un milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un objectif de valorisation au paragraphe 1, ainsi que de détails et de contexte sur l'introduction en bourse et la société tout au long de l'article)

Le développeur pharmaceutique suisse Windward Bio Group AG vise une valorisation pouvant atteindre 1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la forte dynamique du marché des introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies se poursuit en novembre.

Voici quelques autres détails:

* Windward, dont le siège se trouve à Bâle, en Suisse, cherche à lever jusqu’à 185,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis en vendant environ 10,3 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars, a-t-elle annoncé lundi

* Le secteur de la santé, considéré comme un secteur défensif, a soutenu la vague d’introductions en bourse de cet automne, alors que les conditions de marché instables et la hausse des coûts d’emprunt pèsent sur l’activité des autres secteurs

* Le développeur de médicaments Rezera a également lancé la semaine dernière sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse aux États-Unis et devrait entrer en bourse à New York cette semaine

* Windward a levé 310 millions de dollars dans le cadre d’un financement par capitaux propres auprès de Novo Holdings et d’autres investisseurs du secteur de la santé, notamment OrbiMed, Blue Owl et RTW Investments.

* La société développe des médicaments à base d’anticorps destinés aux patients atteints de maladies respiratoires et dermatologiques graves, notamment l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive et la dermatite atopique

* Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA s’est engagé à acquérir pour 50 millions de dollars d’actions et de bons de souscription préfinancés dans le cadre d’un placement privé

* Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler et UBS Investment Bank assurent la souscription de l’offre

* Windward Bio sera cotée au Nasdaq sous le symbole "WWB"