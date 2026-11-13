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Windward Bio, soutenue par Novo Holdings, lève 175 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 01:01

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Windward Bio, société soutenue par Novo Holdings, a annoncé jeudi avoir levé 175 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir vendu environ 10,3 millions d'actions au prix unitaire de 17 dollars.

Le prix de l'introduction en bourse s'est situé dans la fourchette annoncée, comprise entre 16 et 18 dollars.

Basée à Bâle, en Suisse, Windward, qui développe des médicaments à base d'anticorps destinés aux patients atteints de maladies respiratoires et dermatologiques graves, sera cotée à partir de vendredi sous le symbole "WWB".

Voici plus de détails:

  • Le principal candidat de Windward, le WIN378, vise à traiter l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive en bloquant une protéine qui contribue à l’inflammation des voies respiratoires

  • Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a accepté d’acquérir pour 50 millions de dollars d’actions et de bons de souscription préfinancés dans le cadre d’un placement privé

  • Dirigée par son directeur général et fondateur, Luca Santarelli, Windward a levé 310 millions de dollars de financement par capitaux propres auprès de Novo Holdings et d’autres investisseurs du secteur de la santé, notamment OrbiMed, Blue Owl et RTW Investments

  • Parmi les précédentes entreprises de Luca Santarelli figure VectivBio, rachetée par Ironwood Pharmaceuticals IRWD.O pour 1,2 milliard de dollars en 2023, tandis que Pfizer PFE.N a acquis Therachon en 2019 pour 810 millions de dollars

  • Les entreprises du secteur de la santé et des biotechnologies ont été à l’origine d’une vague d’introductions en bourse aux États-Unis cet automne, tandis que les vents contraires macroéconomiques ont freiné l’activité des introductions en bourse dans d’autres secteurs

  • Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler et UBS Investment Bank assurent le placement

  • La société dentaire vVardis, basée à Zoug, en Suisse, devrait également entrer en bourse vendredi

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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