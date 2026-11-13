Windward Bio, soutenue par Novo Holdings, lève 175 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Windward Bio, société soutenue par Novo Holdings, a annoncé jeudi avoir levé 175 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir vendu environ 10,3 millions d'actions au prix unitaire de 17 dollars.

Le prix de l'introduction en bourse s'est situé dans la fourchette annoncée, comprise entre 16 et 18 dollars.

Basée à Bâle, en Suisse, Windward, qui développe des médicaments à base d'anticorps destinés aux patients atteints de maladies respiratoires et dermatologiques graves, sera cotée à partir de vendredi sous le symbole "WWB".

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