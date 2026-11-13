Windward Bio, soutenue par Novo Holdings, est valorisée à 1 milliard de dollars alors que son titre s'envole lors de son entrée au Nasdaq

Windward Bio WWB.O , soutenue par Novo Holdings, a été valorisée à 1,07 milliard de dollars après que ses actions ont ouvert au-dessus de leur prix d'introduction lors de leur entrée au Nasdaq vendredi.
L'action a ouvert à 18,35 dollars après que la société, basée à Bâle, en Suisse, eut fixé le prix de son introduction à 17 dollars par action, dans la fourchette annoncée de 16 à 18 dollars, levant ainsi 175 millions de dollars.
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Cette entrée en bourse intervient alors que le marché des introductions en bourse dans son ensemble est confronté à une vague de ventes de titres technologiques liées à l’intelligence artificielle et à des taux d’intérêt qui restent élevés plus longtemps que prévu, tandis que les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies se sont démarquées comme une lueur d’espoir
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Le secteur des biotechnologies lui-même a connu un regain d’activité cette année, dans un contexte marqué par les revirements politiques du président Donald Trump et les changements radicaux au sein de la Food and Drug Administration (FDA) américaine
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Plus d’une demi-douzaine d’entreprises biotechnologiques sont entrées en bourse à New York depuis septembre.
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« Lors des périodes d’accalmie sur le marché des introductions en bourse, nous constatons que le secteur biotechnologique n’est parfois pas véritablement affecté par le marché dans son ensemble. Avec des ordres importants dans les carnets de commandes biotechnologiques et des montants de transactions globalement plus modestes, ces offres sont beaucoup plus faciles à gérer et à mener à bien (pour les entreprises) », a déclaré à Reuters Jeff Zell, analyste de recherche senior chez introduction en bourse Boutique
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Windward développe des médicaments à base d’anticorps destinés aux patients atteints de maladies respiratoires et dermatologiques graves, notamment l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive et la dermatite atopique
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Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a accepté d’acquérir pour 50 millions de dollars d’actions et de bons de souscription préfinancés dans le cadre d’un placement privé
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Le directeur général de Windward, Luca Santarelli, est un vétéran du secteur qui a précédemment dirigé VectivBio et Therachon, sociétés vendues respectivement pour 1,2 milliard et 810 millions de dollars
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