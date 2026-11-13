Windward Bio, soutenue par Novo Holdings, est valorisée à 1 milliard de dollars alors que son titre s'envole lors de son entrée au Nasdaq

Windward Bio WWB.O , soutenue par Novo Holdings, a été valorisée à 1,07 milliard de dollars après que ses actions ont ouvert au-dessus de leur prix d'introduction lors de leur entrée au Nasdaq vendredi.

L'action a ouvert à 18,35 dollars après que la société, basée à Bâle, en Suisse, eut fixé le prix de son introduction à 17 dollars par action, dans la fourchette annoncée de 16 à 18 dollars, levant ainsi 175 millions de dollars.