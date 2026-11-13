Windward Bio réussit ses débuts à Wall Street

Soutenue par Novo Holdings, la biotech a levé 175 millions de dollars, son titre ouvrant au-dessus du prix d'introduction pour une valorisation de 1,07 milliard. Une performance qui confirme la résilience du secteur biotech face à un marché des IPO plombé par le dégagement sur les valeurs technologiques et les taux élevés.

Windward Bio, soutenue par Novo Holdings, a fait ses débuts à Wall Street vendredi, valorisée 1,07 milliard USD. L'action a ouvert à 18,35 USD, au-dessus du prix d'introduction fixé à 17 USD, dans la fourchette visée. L'opération a levé 175 millions USD.

Ce débuts intervient alors que le marché des introductions en Bourse souffre d'un dégagement sur les valeurs technologiques liées à l'IA et de taux durablement élevés. Les biotechs résistent, portées par un regain d'activité lié aux changements de politique de Donald Trump et aux bouleversements à la FDA.

"Dans les périodes creuses pour les introductions en Bourse, le secteur biotech n'est parfois pas vraiment touché par le marché dans son ensemble. Avec de gros ordres et des opérations plus petites, ces introductions sont plus faciles à boucler", a déclaré à Reuters Jeff Zell, analyste senior chez IPO Boutique.

Windward développe des anticorps contre des maladies respiratoires et dermatologiques graves, dont l'asthme et la dermatite atopique. Sanofi a accepté d'acheter 50 millions USD d'actions. Le DG, Luca Santarelli, a dirigé VectivBio et Therachon, cédées 1,2 milliard et 810 millions USD.