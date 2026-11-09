Windward Bio prévoit de lever jusqu'à 185 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société suisse de développement de médicaments Windward Bio Group AG a annoncé lundi qu'elle comptait lever jusqu'à 185 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.
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