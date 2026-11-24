La société a annoncé le déploiement d'une nouvelle grille tarifaire pour Winamp for Artists, sa plateforme de services dédiée aux artistes indépendants et aux labels. Cette refonte remplace l'ancien modèle binaire (une formule gratuite et une offre unique à 15,99 euros par mois) afin d'accélérer l'acquisition et la monétisation des utilisateurs.

Pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque profil, le groupe articule sa nouvelle stratégie autour de trois axes. Une entrée payante plus accessible avec le lancement d'un premier palier payant à 5,99 euros par mois pour faciliter la conversion depuis l'offre gratuite, avec la possibilité d'évoluer à tout moment vers l'offre supérieure. L'ouverture aux artistes déjà distribués permet d'attirer des créateurs qui ont déjà un label ou un distributeur, sans les contraindre à en changer. Cela crée ainsi un point d'entrée pour leur proposer ultérieurement d'autres services, comme la distribution de leurs futures sorties. Enfin, la revalorisation de l'offre complète, enrichie d'un gestionnaire de compte dédié, la formule intégrale voit son prix passer de 15,99 euros à 19,99 euros par mois (les abonnés existants conservant leur ancien tarif durant 12 mois).

Sur le plan financier, cette nouvelle architecture commerciale vise à accroître la part des revenus d'abonnement récurrents et prévisibles. Elle s'inscrit directement dans la trajectoire dévoilée par la société en juillet dernier, qui cible une marge brute annuelle moyenne d'environ 250 euros par artiste pleinement actif à compter de sa troisième année sur la plateforme.