Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) annonce que Winamp for Artists, sa plateforme de services destinée aux artistes indépendants et aux labels, propose depuis le 19 novembre 2026 de nouvelles offres, disponibles sur le site de Winamp. Elles remplacent l’ancien modèle, limité à une formule gratuite et à une formule complète à 15,99 € par mois.



Comme annoncé le 30 octobre, le Groupe a pris le temps d’écouter les artistes avant d’accélérer. Chacun avance à son rythme, avec ses propres priorités. Les nouvelles offres permettent désormais à chaque artiste de choisir les services qui correspondent à son projet, avec un objectif pour le Groupe : accélérer l’acquisition d’artistes.



Trois leviers pour accélérer l’acquisition

- Une entrée payante plus accessible.

- Un marché élargi.

- Une offre complète qui fidélise.