Winamp Group (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) annonce l'arrivée du nouveau Winamp Player, disponible sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux, et le lancement de Winamp Music, son offre de streaming. Une version mise à jour du Winamp Player historique pour Windows, utilisé chaque mois par près de 40 millions de personnes, sera également proposée.



Fidèle à son ADN, Winamp se positionne comme un player et non comme une plateforme de streaming. Fichiers, radios, podcasts, contenus des partenaires et, avec Winamp Music, catalogue complet de Deezer : le nouveau Winamp Player réunit toute la musique dans une seule application.



Les skins font leur retour, chacun crée son propre player, sans recommandation imposée ni algorithme.



« Winamp a toujours été le player de ceux qui aiment vraiment la musique », souligne Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp Group.



Winamp Music ouvrira d'abord dans une dizaine de pays, puis sera déployé dans plus de 30 pays, avec un modèle d'abonnement différent de ceux du marché actuel.



Le player complète aussi l'écosystème Winamp for Artists : les auditeurs y découvrent les artistes et peuvent les soutenir directement via la Fanzone, le merchandising et les pourboires.



La bêta privée démarre le 15 décembre 2026, avec un nombre limité de places, et inclut Winamp Music.



Elle s'ouvrira à tous au cours du premier trimestre 2027. Inscriptions dès aujourd'hui sur https://playerbeta.winamp.com/