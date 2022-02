Willis Tower Watson bat le consensus au quatrième trimestre 2021

(AOF) - Willis Tower Watson a réalisé un bénéfice ajusté de 5,67 dollars par action au quatrième trimestre 2021, en hausse de 9% sur un an, ce qui est supérieur à l'estimation du consensus Zacks de 5,35 dollars. Le courtier américain a également affiché un chiffre d'affaires consolidé de 2,71 milliards de dollars, en hausse de 1% (dont +4% en organique), alors que les analystes attendaient une croissance de 3,4%.

Le coût total de la prestation de services a diminué de 3,5% pour atteindre 2 milliards de dollars, en raison de la baisse des salaires et des avantages sociaux, des dépenses d'exploitation et des amortissements.

Dans l'activité Capital humain et avantages sociaux ("Human Capital & Benefits"), les revenus totaux ont progressé de 2% (+3% en organique) à 884 millions de dollars. Sur une base organique, la croissance a été largement tirée par les solutions technologiques et administratives, en partie soutenue par les services Santé et avantages sociaux et Talent et récompenses. La marge d'exploitation s'est établie à 31,2%, soit une baisse de 10 points de base.

Le segment Corporate Risk & Broking a enregistré des revenus totaux de 882 millions de dollars, en baisse de 1% par rapport à l'année précédente (en hausse de 1% à taux de change constant et sur une base organique). L'Amérique du Nord a mené le segment grâce à la génération de nouvelles affaires et à de solides renouvellements. Le chiffre d'affaires a diminué en Grande-Bretagne, en Europe occidentale et à l'international. La marge opérationnelle s'est elles, établie à 31,2% au cours du trimestre, en baisse de 120 points de base.

L'activité Investissement, risque et réassurance a généré des revenus de 199 millions de dollars, en baisse affichée de 2%, mais en augmentation organique de 32%. La croissance organique est due aux revenus enregistrés dans le cadre d'un règlement de book-of-business. La marge d'exploitation est de 25,3%, en hausse de 1280 points de base.