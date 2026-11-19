** L'action de Williams-Sonoma WSM.N , propriétaire de Pottery Barn, a chuté jusqu'à 13,99 % pour atteindre 223,70 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis avril 2025, si les pertes se confirment

** La société réitère ses prévisions de croissance annuelle des ventes comparables, comprises entre 4 % et 6,5 %

** Elle indique qu'elle publiera ses prévisions pour l'exercice 2027 en mars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,99 milliard de dollars, manquant de peu les estimations de 2 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s’établit à 2,19 dollars, conformément aux estimations

** La marge brute du troisième trimestre s'est élargie à 47,6 %, bénéficiant d'un gain de 140 points de base lié aux remboursements de droits de douane

** “Les actions de Williams-Sonoma ayant progressé de 52 % au cours des six derniers mois, les attentes étaient élevées à l’approche de la publication des résultats du troisième trimestre 2026” - Telsey Advisory Group

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 45,6 % depuis le début de l’année