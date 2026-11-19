** L'action de Williams-Sonoma WSM.N , propriétaire de Pottery Barn, a chuté jusqu'à 13,99 % pour atteindre 223,70 dollars
** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis avril 2025, si les pertes se confirment
** La société réitère ses prévisions de croissance annuelle des ventes comparables, comprises entre 4 % et 6,5 %
** Elle indique qu'elle publiera ses prévisions pour l'exercice 2027 en mars
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 1,99 milliard de dollars, manquant de peu les estimations de 2 milliards de dollars
** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s’établit à 2,19 dollars, conformément aux estimations
** La marge brute du troisième trimestre s'est élargie à 47,6 %, bénéficiant d'un gain de 140 points de base lié aux remboursements de droits de douane
** “Les actions de Williams-Sonoma ayant progressé de 52 % au cours des six derniers mois, les attentes étaient élevées à l’approche de la publication des résultats du troisième trimestre 2026” - Telsey Advisory Group
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 45,6 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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