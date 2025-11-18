 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 983,50
-1,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Williams-Sonoma : BPA en baisse au troisième trimestre, chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 21:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du distributeur de produits pour la maison Williams-Sonoma WSM.N sont restées stables avant la publication du rapport du troisième trimestre avant l'ouverture du marché mercredi

** Wall Street prévoit que l'exploitant de magasins tels que Pottery Barn et West Elm, ainsi que des magasins Williams Sonoma, publiera un BPA ajusté de 1,87 $ contre 1,96 $ il y a un an, et un chiffre d'affaires de 1,87 milliard de dollars contre 1,80 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, les revenus ont atteint ou dépassé les prévisions 6 fois, tandis que le BPA a dépassé les prévisions 8 fois ** Les investisseurs se sont inquiétés de l'impact des tarifs douaniers du Président Donald Trump sur les détaillants de meubles, mais son rival Wayfair < W.N > a publié des résultats solides pour le troisième trimestre et des prévisions optimistes

** Les actions de WSM sont à 181,12 $ contre une prévision médiane de 208,50 $, en baisse par rapport aux 210 $ d'il y a un mois selon LSEG, qui indique 23 notations d'analystes: 4 "strong buy", 4 "buy" et 15 "hold"

** Depuis le début de l'année, ses actions sont en baisse de ~2% contre une hausse de 0,3% de l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Valeurs associées

WAYFAIR RG-A
96,278 USD NYSE -3,12%
WILLIAMS-SONOMA
181,155 USD NYSE -0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank