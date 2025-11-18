Williams-Sonoma : BPA en baisse au troisième trimestre, chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'année précédente

18 novembre - ** Les actions du distributeur de produits pour la maison Williams-Sonoma WSM.N sont restées stables avant la publication du rapport du troisième trimestre avant l'ouverture du marché mercredi

** Wall Street prévoit que l'exploitant de magasins tels que Pottery Barn et West Elm, ainsi que des magasins Williams Sonoma, publiera un BPA ajusté de 1,87 $ contre 1,96 $ il y a un an, et un chiffre d'affaires de 1,87 milliard de dollars contre 1,80 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, les revenus ont atteint ou dépassé les prévisions 6 fois, tandis que le BPA a dépassé les prévisions 8 fois ** Les investisseurs se sont inquiétés de l'impact des tarifs douaniers du Président Donald Trump sur les détaillants de meubles, mais son rival Wayfair < W.N > a publié des résultats solides pour le troisième trimestre et des prévisions optimistes

** Les actions de WSM sont à 181,12 $ contre une prévision médiane de 208,50 $, en baisse par rapport aux 210 $ d'il y a un mois selon LSEG, qui indique 23 notations d'analystes: 4 "strong buy", 4 "buy" et 15 "hold"

** Depuis le début de l'année, ses actions sont en baisse de ~2% contre une hausse de 0,3% de l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .