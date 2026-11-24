Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d’une inflation élevée continuait d’orienter la banque centrale américaine vers un resserrement de sa politique monétaire , tout en soulignant que le rythme des futures hausses de taux d’intérêt dépendrait des données économiques à venir.

"Nous devons prendre, au fil du temps, des mesures qui garantiront le retour de l’inflation vers notre objectif de 2% en temps opportun et de manière durable", a déclaré M. Williams lors d’une intervention à un événement organisé par l’université de Mount Saint Vincent à New York. "Il reste encore du travail à accomplir pour y parvenir."

M. Williams a déclaré que l’inflation est "trop élevée". Il a indiqué qu’il continuerait à analyser les données à venir pour décider des mesures que la banque centrale devrait prendre lors de sa réunion de politique monétaire des 8 et 9 décembre .

Les propos de M. Williams laissent entendre qu’il est favorable à une hausse des taux lors de la prochaine réunion. Au-delà de cela, M. Williams a déclaré que l’orientation de la politique monétaire dépendra des performances de l’économie. "Je n’ai pas en tête de calendrier particulier", a déclaré M. Williams aux journalistes.

"Nous devrons apprendre en chemin à mesure que nous obtiendrons plus de données", a ajouté M. Williams, tout en précisant: "Je n’exclus aucune option" en ce qui concerne la cadence des mesures futures. "Je n’exclurais pas du tout la possibilité d’agir lors de réunions consécutives si cela s’avérait nécessaire."

Si l’économie faisait preuve d’une vigueur considérable et que les pressions inflationnistes ne s’atténuaient pas, "on ne se contenterait pas d’attendre" et on agirait plutôt en ajustant la politique monétaire, a déclaré le responsable.

UNE HAUSSE PRÉVUE EN DÉCEMBRE

Les marchés financiers s’attendent globalement à ce que la Fed relève son taux directeur d’un quart de point de pourcentage le mois prochain, par rapport à la fourchette actuelle de 3,75%-4,00%, d’autres hausses étant prévues l’année prochaine.

La Fed a relevé ses taux pour la dernière fois en septembre dans le cadre d’une initiative visant à freiner l’inflation, qui se situe au-dessus de l’objectif de 2% depuis plus de cinq ans. Les responsables de la banque centrale craignent que, si cette situation persiste, le public ne perde confiance dans le retour de l’inflation à ce niveau.

Au cours des dernières semaines, de nombreux responsables de la Fed ont souligné la nécessité de nouvelles hausses des taux. Certains décideurs ont indiqué qu’ils souhaitaient que ces hausses soient progressives afin de permettre à l’économie de s’adapter, tandis que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a laissé entendre qu’il pourrait soutenir une hausse plus agressive d’un demi-point de pourcentage compte tenu des données faisant état de fortes pressions sur les prix.

M. Williams s’est exprimé le jour même d’un vif rebond boursier, déclenché par l’annonce du fabricant de puces Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, après que le président Donald Trump l’eut exhorté à le faire. La réaction des investisseurs a mis en évidence l’importance des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle pour l’évolution des marchés. Certains observateurs s’étaient demandé ces derniers jours si de fortes baisses boursières pourraient dissuader la Fed de relever ses taux.

M. Williams a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas surpris par la volatilité du marché et a ajouté que, jusqu’à présent, les événements n’avaient pas entamé son optimisme quant à l’avenir de l’économie.

M. Williams a également déclaré dans ses remarques officielles qu'il s'attend à ce que l’inflation termine l’année à 3,5% et qu’elle se modère pour s’établir à un peu plus de 2% l’année prochaine, avant de revenir à l’objectif fixé en 2028. Il a également noté que les risques liés à l’inflation continuent de pencher vers le haut et a précisé que, parmi les principaux facteurs à l’origine des fortes pressions sur les prix, les prix de l’énergie restent élevés et que les perspectives à cet égard sont incertaines.

Il a ajouté que "bien que les effets des droits de douane, des conflits géopolitiques et de l’essor de l’IA se répercutent sur les prix de certaines catégories de biens, rien n’indique vraiment que ces facteurs se traduisent de manière significative par une inflation plus généralisée et plus persistante".

M. Williams a également déclaré que l’économie fait preuve de vigueur et de résilience et qu’elle devrait connaître une croissance de 2,75% tant en 2026 qu’en 2027. Il a ajouté que le marché de l’emploi reste stable et que le taux de chômage actuel, de 4,1%, devrait retomber à environ 4% l’année prochaine.