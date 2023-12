Williams Cos achète des actifs de stockage de gaz pour près de 2 milliards

(AOF) - Williams Companies, le spécialiste américain des oléoducs, a conclu un accord pour acquérir un portefeuille d'actifs de stockage de gaz naturel auprès d'une société affiliée à Hartree Partners pour un montant de 1,95 milliard de dollars. La transaction comprend six installations souterraines de stockage de gaz naturel situées en Louisiane et au Mississippi, d'une capacité totale de 115 milliards de pieds cubes.

La société ferait aussi l'acquisition de 230 miles de gazoducs et 30 interconnexions de gazoducs vers des marchés attrayants, y compris des marchés de GNL, et des connexions à Transco, le plus grand gazoduc de transport de gaz naturel du pays.

Le prix d'acquisition représente un multiple d'environ 10 fois l'Ebitda attendu pour 2024.

"Ces actifs permettent de mieux positionner les opérations de stockage de gaz naturel de Williams pour répondre à la demande de GNL sur la côte du Golfe et aux charges croissantes d'électrification des centres de données le long du corridor Transco" a expliqué son PDG, Alan Armstrong.

