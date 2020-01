Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client William Hill : optimiste pour son profit opérationnel 2019 Cercle Finance • 13/01/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - William Hill indique attendre sur 2019 un profit opérationnel ajusté des opérations poursuivies compris entre 143 et 148 millions de livres sterling, 'supérieur aux attentes du marché et de la direction, soutenu par des résultats en sport favorables en fin d'année'. 'Dans un contexte réglementaire difficile, nous avons bien progressé sur de nombreux fronts, y compris dans les activités au détail, en ligne et aux Etats-Unis, nous permettant d'avancer vers nos ambitions stratégiques à long terme', indique son CEO Ulrik Bengtsson. Par ailleurs, le bookmaker britannique fait part de la décision de Ruth Prior de quitter ses fonctions de CFO et de membre du conseil d'administration, pour revenir dans le secteur du private equity, en tant que CFO d'Element Materials Technology.

