"Wicked : For Good" a rapporté un chiffre record de 150 millions de dollars
information fournie par Reuters 23/11/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les chiffres de la billetterie, les ventes totales de billets en Amérique du Nord dans les paragraphes 2,3) par Dawn Chmielewski

"Wicked: For Good" a rapporté 150 millions de dollars aux États-Unis et au Canada lors de son week-end d'ouverture, établissant un record pour une adaptation cinématographique d'une comédie musicale de Broadway et se classant parmi les comédies musicales les plus performantes de tous les temps, selon le studio.

La deuxième partie de l'adaptation sur grand écran de "Wicked", qui réunit l'Elphaba de Cynthia Erivo et la Glinda d'Ariana Grande, a enregistré le troisième meilleur week-end d'ouverture national pour une comédie musicale, derrière la version photoréaliste par ordinateur du "Roi Lion" de Disney en 2019 et le remake de "La Belle et la Bête" en 2017, selon Universal Pictures et les chiffres du box-office de Comscore.

"Wicked: For Good" a également contribué à sortir le box-office nord-américain d'un marasme de neuf semaines, où les ventes totales de billets n'ont pas atteint les 100 millions de dollars, selon Comscore.

