White Mountains Insurance vend son unité à CVC pour 1,75 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 15:07

(Ajout de détails sur l'opération et d'informations sur Bamboo dans les paragraphes 2 à 9)

White Mountains Insurance WTM.N a déclaré vendredi qu'elle vendrait une participation majoritaire dans la plateforme de distribution d'assurances Bamboo à la société européenne de capital-investissement CVC CVC.AS dans le cadre d'une transaction qui valorise la société à 1,75 milliard de dollars.

White Mountains avait acquis une participation majoritaire dans Bamboo pour près de 300 millions de dollars il y a plus d'un an. Les actions de White Mountains, basée à Hamilton, aux Bermudes, ont augmenté de 5% à 1 750 dollars dans les échanges de pré-marché.

Lancée en 2018 par John Chu, Bamboo fournit des assurances propriétaires et des produits connexes aux propriétés résidentielles en Californie et au Texas.

La société a déclaré un deuxième trimestre record, les primes gérées ayant bondi à 191 millions de dollars, contre 120 millions de dollars un an plus tôt.

"La combinaison d'une forte croissance et de revenus récurrents fait de Bamboo un partenaire idéal pour le portefeuille américain de CVC", a déclaré Lorne Somerville, associé gérant et co-responsable de CVC US.

White Mountains s'attend à un produit net en espèces de près de 840 millions de dollars et à un gain d'environ 310 dollars sur sa valeur comptable par action.

La société conservera une participation de 15 % entièrement diluée dans Bamboo après la clôture de l'opération, d'une valeur de 250 millions de dollars.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

Evercore Group et Piper Sandler sont les conseillers financiers de White Mountains et de Bamboo.

