White Mountains Insurance vend Bamboo à la société de rachat CVC pour un montant de 1,75 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 2-3)

White Mountains Insurance WTM.N a déclaré vendredi qu'elle vendrait une participation majoritaire dans la plateforme de distribution d'assurances Bamboo à la société européenne de capital-investissement CVC CVC.AS dans le cadre d'un accord qui valorise la société à 1,75 milliard de dollars.

La société basée à Hamilton, aux Bermudes, conservera une participation de 15 % entièrement diluée dans Bamboo après la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année.

Evercore Group et Piper Sandler sont les conseillers financiers de White Mountains et de Bamboo.

