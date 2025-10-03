White Mountains Insurance vend Bamboo à la société de rachat CVC pour un montant de 1,75 milliard de dollars

White Mountains Insurance WTM.N a déclaré vendredi qu'elle vendrait une participation majoritaire dans la plateforme de distribution d'assurances Bamboo à la société européenne de capital-investissement CVC CVC.AS dans le cadre d'un accord qui valorise la société à 1,75 milliard de dollars.

La société basée à Hamilton, aux Bermudes, conservera une participation de 15 % entièrement diluée dans Bamboo après la conclusion de l'opération, qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année.

Evercore Group et Piper Sandler sont les conseillers financiers de White Mountains et de Bamboo.