Whitbread: soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Whitbread se maintient à son équilibre et surperforme ainsi la tendance à Londres, aidé par des propos de Liberum qui réaffirme son conseil 'achat' et relève son objectif de cours de 3320 à 3740 pence sur le titre du groupe hôtelier détendeur de l'enseigne Premier Inn.



Le broker améliore ses prévisions de profit imposable de façon à refléter le maintien des niveaux d'occupation et du pouvoir de fixation des prix. Il met aussi en avant un bilan robuste, qui laisse la place à des acquisitions en Allemagne et à des dividendes.





Valeurs associées WHITBREAD LSE -0.24%