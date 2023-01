Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whitbread: salué pour son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - Whitbread s'adjuge 4% à Londres à la suite d'un point d'activité du groupe d'hôtellerie -exploitant de l'enseigne Premier Inn- au titre de son troisième trimestre comptable, 'avec une performance très bonne, globalement en ligne avec les attentes' selon Oddo BHF.



'Les revenus hôteliers au Royaume-Uni sont en croissance de 24% en comparaison annuelle (+21% en organique) et de 37% par rapport aux chiffres de 2019 (contre +25% au premier semestre)', pointe notamment le bureau d'études, ajoutant que le bilan 'reste très solide'.



'La solidité de notre position prospective, nos prix robustes, la croissance de notre patrimoine et notre programme d'efficacité renforcent notre confiance dans les perspectives pour l'exercice 2024', affirme la CEO de Whitbread Alison Brittain.





