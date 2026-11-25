Le groupe hôtelier britannique a conclu la cession-bail d'un Premier Inn à Dartmouth, avec un rendement initial net de 4,75%.

Whitbread annonce qu'il va céder les murs de son nouvel hôtel Premier Inn à Dartmouth, dans le Devon, à Wesleyan Assurance Society, tout en conservant son exploitation dans le cadre d'un contrat de location. La cession de cet établissement de 106 chambres situé dans une zone "à forte demande touristique" fait ressortir un rendement initial net de 4,75%.

"Cette opération démontre une nouvelle fois la valeur accordée par les investisseurs au concept Premier Inn, à son modèle opérationnel et aux revenus garantis par Whitbread", a déclaré Derek Griffin, responsable des acquisitions.

Cette transaction s'inscrit dans le plan stratégique quinquennal de Whitbread, qui prévoit de dégager 1,5 milliard de livres sterling de produits de cession immobilière d'ici à l'exercice 2031, grâce à des ventes d'actifs et à des opérations de cession-bail. Ces fonds doivent financer des investissements offrant des rendements plus élevés.

Whitbread détient 53% de ses 842 hôtels Premier Inn et hub by Premier Inn exploités au Royaume-Uni et en Irlande. Le groupe estime que 20 à 30% de son parc immobilier en pleine propriété ou détenu dans le cadre de baux de longue durée présente un potentiel intéressant pour des opérations de cession-bail.